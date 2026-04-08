Стоматолог Опарин назвал неэффективной самостоятельную установку брекет-систем

По словам специалиста, самостоятельная установка брекет-системы не поможет исправить прикус. Для успешного лечения необходимы расчеты и диагностика, которые может провести только врач-ортодонт. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» стоматолог Андрей Опарин объяснил, что брекет-система сама по себе не лечит пациента.

«Лечит именно врач-ортодонт, высчитывая различные крутящие моменты, которые нужно приложить к зубу, чтобы его двигать», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что на начальном этапе проводится объемная диагностика, позволяющая понять, как и куда можно двигать зубы. Самостоятельно это сделать невозможно, даже если брекет-система качественная.

По словам Андрея Опарина, пациенты, скорее всего, не смогут правильно ее установить, а неправильный монтаж приведет к тому, что система будет работать неэффективно.