Стоматолог Морозова отметила, что пародонтит при отсутствии лечения может привести к выпадению зубов

Пародонтит — это одно из самых опасных заболеваний полости рта, которое при отсутствии лечения может привести к выпадению зубов и снижению качества жизни. Основные симптомы болезни: формирование десневых карманов, гнойные выделения, шатание зубов и атрофия костной ткани. Врач-стоматолог клиники «Медицина и гармония» Татьяна Морозова в беседе с «Известиями» рассказала, как диагностируется заболевание и от чего возникает.

«Диагностировать заболевание довольно легко. Обычно пациент сам обращается с жалобами на чувствительность зубов, опущение уровня десен, воспаление и подвижность зубов. Подтверждает диагноз рентгенологическое исследование, которое выявляет атрофические изменения костной ткани», — рассказала специалист.

К причинам развития пародонтита относятся генетическая предрасположенность, патологии прикуса, нарушение питания тканей и недостаточная гигиена полости рта. Также к заболеванию могут привести ошибки при протезировании или лечении.

Для профилактики тяжелой формы пародонтита доктор рекомендовала соблюдать правила гигиены, поддерживать общее состояние здоровья и регулярно проходить диспансеризацию. Пациентам с пародонтитом следует посещать стоматолога не реже одного раза в год, заключила Морозова.