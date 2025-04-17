Стоматолог Моисеев: новая технология выращивания зубов имеет большой потенциал

Стоматолог-хирург Денис Моисеев поделился мнением о перспективах замены имплантов выращенными в лаборатории зубами. В интервью «Российской газете» он рассказал, что новая технология выращивания зубов имеет большой потенциал, но пока находится на ранней стадии разработки.

По словам эксперта, биозубы обладают рядом преимуществ перед искусственными имплантатами. Они естественным образом интегрируются в челюсть, формируя связь с костной тканью и десной, что снижает риск отторжения. Кроме того, живые клетки таких зубов могут регенерировать, а их структура, близкая к натуральной эмали, обеспечивает прочность и долговечность, написал сайт aif.ru.

Сейчас технология проходит доклинические испытания на животных. Ученым предстоит определить, насколько выращенные зубы устойчивы к механическим нагрузкам и возрастным изменениям у человека.