Стоматолог Минко рассказал, что в идеале зубы нужно вылечить до наступления беременности

Стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко рассказал, что беременным женщинам стоит позаботиться о том, чтобы зубы были залечены еще до зачатия ребенка. Дело в том, что во время вынашивания плода нежелательно проведение таких процедур, как рентгеноскопия и анестезия, передала «Вечерняя Москва».

Однако случается и так, что серьезная гормональная перестройка влечет за собой проблемы с иммунитетом, что сказывается на состоянии зубов. Беременным ни в коем случае не стоит терпеть острую боль, поскольку она сигнализирует о воспалительных процессах. Медики допускают лечение кариеса и пародонтита, подбирая максимально щадящие анестетики.

В период беременности возможно и удаление зуба, если для этого имеются медицинские показания, добавил Минко.