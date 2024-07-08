Стоматолог Минко рассказал, что некоторые отбеливающие пасты способны снизить кровоточивость десен

Некоторые отбеливающие пасты способны не только отбелить эмаль зубов на несколько тонов, но и снизить кровоточивость десен и эффективно удалить налет. Об этом NEWS.ru рассказал врач-стоматолог Вячеслав Минко.

Медик отметил, что злоупотреблять отбеливающими пастами не стоит, так как они способны принести обратный эффект.

«Отбеливающие пасты бывают разные, и некоторые из них могут оказывать комплексное воздействие на полость рта (а не только отбеливать)», — сказал он.

В заключение Минко призвал использовать отбеливающую пасту не чаще двух раз в день.