Стоматолог Мелихова предупредила, что запущенный кариес может стать причиной серьезных заболеваний

Стоматолог Вероника Мелихова рассказала «Абзацу» , что запущенный кариес представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни человека. Инфекция из пораженного зуба может распространиться по организму и вызвать опасные заболевания.

Мелихова объяснила, что без своевременного лечения инфекция способна переместиться из челюстно-лицевой области в грудную клетку. «Бактерии оседают на клапанах сердца, и могут развиваться такие серьезные заболевания, как инфекционный миокардит», — сказала стоматолог. Инфекция также может попасть в почки и вызвать пиелонефрит. В случае дальнейшего распространения воспаления в средостение, летальность может достигать более 50 %.

Кроме того, запущенный кариес разрушает костные сочленения. «Если мы говорим о височно-нижнечелюстном суставе, то из-за разрушения жевательных зубов снижается высота прикуса, меняется работа мышц, возникают боли и хруст», — подчеркнула врач. Агрессивные бактерии через пульпу зуба попадают в кровоток, из-за чего в организме может развиться реактивный артрит.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова развеяла миф о пользе кокосового масла для зубов. По ее словам, полоскание может лишь временно снижать количество бактерий, но не влияет на структуру зубов.