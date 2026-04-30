Стоматолог Мелехова предупредила о способности ананаса вызывать кровоточивость десен

Стоматолог Вероника Мелехова рассказала «Абзацу» , что ананас способен вызывать кровоточивость десен из-за содержания в нем фермента бромелайна и органических кислот — лимонной и аскорбиновой.

По словам эксперта, бромелайн расщепляет белки и в сочетании с кислотами раздражает слизистую оболочку рта, расширяя капилляры. У здорового человека ощущения покалывания или жжения после употребления ананаса должны быстро проходить. Однако при наличии воспалений, таких как гингивит или пародонтит, бромелайн может вызвать небольшое кровотечение из поверхностных сосудов.

Мелехова отметила, что реакция на ананас у разных людей может отличаться. У одних покалывание начинается уже после 50–100 граммов фрукта, а другие могут съесть целый ананас без каких-либо проблем.