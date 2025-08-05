Стоматолог Мелехова предупредила, что самолечение пломбами с маркетплейсов может привести к потере зуба

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова рассказала «Газете.Ru» , что самостоятельная установка дешевых пломб с маркетплейсов может привести к потере зубов.

По словам доктора, при правильной установке пломбы кариозная полость очищается от бактерий и измененного дентина, обрабатывается специальными растворами и герметизируется. При установке пломбы с маркетплейса эти этапы часто пропускаются, что приводит к размножению бактерий под пломбой.

Мелехова подчеркнула, что под такой пломбой зуб будет разрушаться быстрее, что в дальнейшем потребует установки коронки. Кроме того, пострадает гигиена и функция органа, предупредила стоматолог.