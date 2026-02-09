Стоматолог Матюхин рассказал о преимуществах электрических зубных щеток

Главврач стоматологической клиники, врач-стоматолог-ортопед Максим Матюхин в беседе с РИАМО рассказал о преимуществах электрических зубных щеток. По его словам, с их помощью чистить зубы проще и эффективнее. Однако он подчеркнул, что использование таких щеток не является обязательным условием для поддержания гигиены полости рта.

Максим Матюхин отметил: «После электрической щетки зубы действительно чище. Но в умелых руках обычная мануальная щетка ничем не хуже, а иногда даже лучше. Лично я пользуюсь обеими».

Сайт NEWS.ru добавил, что электрические щетки доказанно эффективны и подходят для детей.