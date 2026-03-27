Стоматолог Матюхин рассказал о необходимости тщательного ухода за молочными зубами

Многие родители считают, что лечение молочных зубов не имеет смысла, ведь они все равно выпадут. Однако это заблуждение может привести к серьезным проблемам в будущем, предупредил главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин в беседе с РИАМО .

По словам доктора, молочный прикус формирует анатомию челюсти и влияет на расположение постоянных зубов. Если молочный зуб удаляется слишком рано, зачаток постоянного зуба может прорезаться неправильно, отметил сайт «Вечерний Санкт-Петербург».

«Кость в этом участке не будет работать два–три года, не будет развиваться, потому что не получает жевательную нагрузку. Молочные зубы должны выпадать сами, а не хирург должен их удалять. Поэтому за зубами нужно следить с детства», — заключил специалист.