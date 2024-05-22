Стоматолог Мартынова призвала не использовать жесткую зубную щетку из-за риска повредить эмаль
Слишком агрессивная зубная щетка при чистке зубов может повредить эмаль и травмировать десну. Об этом изданию «Газета.ru» рассказала стоматолог-терапевт Елена Мартынова.
Особенно опасное для зубов сочетание — это щетка с жесткой щетиной и отбеливающая зубная паста.
«Если вместе с ней использовать отбеливающую зубную пасту, то стоматологические проблемы точно будут обеспечены», — процитировал сайт kp.ru специалиста.
Мартынова посоветовала россиянам покупать мягкие зубные щетки. Они подходят абсолютно всем, поскольку не травмируют зубы и хорошо очищают углубления.
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