Стоматолог Мартынова: причиной запаха изо рта могут быть проблемы с ЖКТ

Галитоз, или специфичный запах изо рта, нередко провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Елена Мартынова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, появление такого состояния вызывают анаэробные бактерии выделяющие летучие соединения серы. Запах возникает из-за кариеса, разрушенных зубов, избыточного налета и кровоточивости десен, сообщили «Известия».

Врач отметила, что ополаскиватели, освежители для полости рта и жевательные конфеты не способны справиться с галитозом.

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался!

Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте