Стоматолог Мартынова: причиной запаха изо рта могут быть проблемы с ЖКТ

Галитоз, или специфичный запах изо рта, нередко провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Елена Мартынова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, появление такого состояния вызывают анаэробные бактерии выделяющие летучие соединения серы. Запах возникает из-за кариеса, разрушенных зубов, избыточного налета и кровоточивости десен, сообщили «Известия».
Врач отметила, что ополаскиватели, освежители для полости рта и жевательные конфеты не способны справиться с галитозом.