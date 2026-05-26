Стоматолог Мартынова предостерегла от использования народных методов при зубной боли

Кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и пародонтолог Елена Мартынова в беседе с РИАМО предупредила о возможных опасностях использования народных методов лечения зубной боли. Она подчеркнула, что такие методы могут привести к травмам слизистой оболочки и ухудшению воспаления.

«Некоторые пытаются прикладывать чеснок, использовать эфирные масла или жгучий перец. Но такие средства нередко вызывают химический ожог десны и могут спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», — цитирует доктора сайт RT.

Стоматолог объяснила, что зубная боль часто связана с воспалением или повреждением нерва, а очаг инфекции может находиться внутри корневых каналов или за верхушкой корня. Поэтому наружные методы не решают проблему, а могут даже усугубить ситуацию.

Мартынова также предостерегла от применения растолченных обезболивающих таблеток и полосканий горячими растворами соли, соды, спирта или концентрированными травяными настоями. Специалист подчеркнула, что прогревание в области воспаления усиливает отек и ускоряет распространение инфекции.