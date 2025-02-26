Стоматолог Мартынова: кариес может обернуться воспалением в сердце

Кариес не только несет угрозу здоровью зубов, но и негативно сказывается на работе других органов. Об этом заявила стоматолог-терапевт Елена Мартынова в беседе с « Известиями ».

По словам врача, распространение инфекции за пределы зуба способно вызвать гайморит и даже остеомиелит. Стрептококки — основные возбудителя кариеса — нередко вызывают ангину, отит и простудные заболевания.

«А при проникновении в кровоток они могут спровоцировать воспалительные процессы в сердце и суставах», — предупредила медик.

Кроме того, специалист отметила, что хронические инфекционные очаги, возникающие вследствие нелеченого кариеса, снижают местный иммунитет ротовой полости, делая организм более уязвимым перед вирусами и бактериями.