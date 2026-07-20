Стоматолог Мануйлова предупредила об опасности перелетов после удаления зубов

Стоматолог-терапевт Анна Мануйлова рассказала «Газете.Ru» , что перед полетом стоит обратить внимание на здоровье зубов. Она объяснила, что изменение давления в салоне самолета может вызвать бародонталгию — боль из-за расширения или сжатия пузырьков газа в пораженных зубах.

Основными факторами риска являются невылеченный кариес, старые негерметичные пломбы с микротрещинами и скрытые воспаления корней. По словам стоматолога, в первые три-пять дней после установки имплантов или удаления зубов перелеты нежелательны из-за риска кровотечений и перепадов давления в травмированных тканях, отметил KP.RU.

Мануйлова рекомендовала обращаться к стоматологу минимум за две недели до вылета. Это позволит избежать возможных проблем со здоровьем во время полета.