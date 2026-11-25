Российская стоматология входит в тройку лучших в мире по соотношению цены, качества и доступности, поэтому иностранцы едут лечить зубы в РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-хирург, кандидат медицинских наук Роберт Мамиконян.

По словам эксперта, основателя клиник M.ARCH, пациенты из-за рубежа приезжают ради комплексных процедур: санации полости рта, установки виниров, коронок и полной имплантации. Спрос держится более 15 лет, а летом число обращений доходит до десяти в день.

Мамиконян отметил, что в США качественное лечение обходится в разы дороже из-за налогов и страховой системы. В Западной Европе и Австралии основной проблемой остаются многомесячные очереди к врачам и на томографию, тогда как в Москве КТ делают в день обращения.