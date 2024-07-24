Стоматолог Макаревич предупредила, что неправильный прикус приводит к головным болям

Существует множество причин, способствующих возникновению головной боли, и определить источник дискомфорта бывает довольно сложно. Об этом рассказала врач-ортодонт и гнатолог Элина Макаревич, передала «Вечерней Москве».

Одной из неочевидных, но часто встречающихся причин этого состояния являются неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Согласно научным данным, около 50% случаев головной боли связаны с проблемами ВНЧС. Многие люди обращают внимание на неправильный прикус лишь с точки зрения эстетики, однако это на самом деле функциональная проблема, оказывающая влияние на общее состояние здоровья, так как в организме все взаимосвязано, отметила специалист.