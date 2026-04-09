Стоматолог Магомедов предупредил, что ириски и орехи сокращают жизнь пломб

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов в разговоре с сайтом Lenta.ru рассказал о популярных продуктах, которые могут привести к преждевременному разрушению пломб.

Специалист предупредил, что твердая пища, такая как орехи, семечки в скорлупе, сухари и карамель, создает избыточную нагрузку на пломбу. Это может вызвать появление микротрещин, а впоследствии — сколы или потерю герметичности. Врач подчеркнул, что опасность представляют и липкие продукты — ириски и тягучие конфеты.

«Они буквально тянут пломбу, особенно если она установлена не так давно или имеет большую площадь», — цитирует Магомедова ИА НСН.

Это может привести к частичному смещению пломбы или нарушению ее прилегания к зубу. Также пломбе вредят продукты и напитки с выраженной кислотностью: газированные напитки, соки, маринады и уксус. Они постепенно воздействуют не только на эмаль, но и на материал пломбы, снижая ее прочность и ухудшая сцепление с тканями зуба.

Кроме того, по словам стоматолога, опасны продукты с высоким содержанием сахара, так как они создают условия для развития вторичного кариеса по краям реставрации, что приводит к нарушению герметичности и необходимости замены пломбы.