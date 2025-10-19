Стоматолог Магомедов посоветовал включать таймер или музыку при чистке зубов

Стоматолог-терапевт Назир Магомедов выделил основные ошибки, которые люди совершают при уходе за полостью рта. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, двукратная чистка зубов в день не гарантирует полноценное поддержание гигиены, если нарушать установленные правила.

«Важно соблюдать порядок чистки: сначала почистите внешнюю поверхность всех зубов, потом внутреннюю, а затем тщательно пройдитесь по жевательным поверхностям», — отметил медик.

Он также напомнил, что процедура должна длиться минимум две минуты. Стоматолог посоветовал включать любимую песню или ставить таймер, чтобы следить за временем, добавила радиостанция Sputnik.