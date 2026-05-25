Стоматолог Лысенков заявил, что привычка щелкать семечки на пляже угрожает здоровью зубов

Стоматолог-терапевт и пародонтолог из «СМ-Стоматология» Павел Лысенков беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что привычка щелкать семечки на пляже может привести к серьезным проблемам с зубами.

По его словам, раскусывание шелухи семечек передними зубами создает постоянную механическую нагрузку на эмаль, что может вызвать микротрещины, сколы и истончение твердых тканей зуба, отметил сайт «Известия».

Врач отметил, что на пляже редко бывает возможность почистить зубы или прополоскать рот после перекуса, из-за чего остатки шелухи и пищи создают благоприятную среду для размножения бактерий. Кроме того, длительное щелканье семечек может негативно влиять на височно-нижнечелюстной сустав у людей с бруксизмом или нарушением прикуса.

Чтобы снизить риск микроповреждений эмали, стоматолог рекомендовал очищать семечки руками. При появлении чувствительности зубов, шероховатости эмали или неприятных ощущений при жевании после употребления семечек следует обратиться к врачу.