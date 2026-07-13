Стоматолог Лысенков предупредил, что зубная боль может быть симптомом заболеваний других органов

Зубная боль не всегда свидетельствует о проблемах с зубами. Иногда она может быть симптомом заболеваний других органов. Об этом сообщил стоматолог-терапевт из «СМ-Стоматология» Павел Лысенков в интервью RT .

Врач отметил, что при некоторых формах ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда боль может отдавать в нижнюю челюсть, зубы и шею. «Особенно настораживает ситуация, если боль возникает во время физической нагрузки, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха или проходит после отдыха», — подчеркнул он.

Лысенков также отметил, что стоматологи часто первыми замечают признаки заболеваний желудочно-кишечного тракта. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) кислое содержимое желудка регулярно попадает в пищевод и полость рта, разрушая зубную эмаль. Это может вызывать повышенную чувствительность зубов.

Кроме того, боль в зубах может быть связана с заболеваниями ЛОР-органов. При воспалении верхнечелюстной пазухи пациенты часто жалуются на боль в верхних зубах, хотя сами зубы остаются здоровыми.

«При этом появляются заложенность носа, чувство давления в области щеки или лба, насморк», — пояснил врач.