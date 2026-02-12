Стоматолог Лысенков предупредил, что регулярное применение отбеливающих зубных паст может привести к гиперестезии

Стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» Павел Лысенков предупредил, что регулярное применение отбеливающих зубных паст может привести к гиперестезии. При этом состоянии зубы начинают остро реагировать на перепады температуры и вкус пищи, написали «Известия» .

По словам специалиста, отбеливающие пасты не изменяют естественный цвет эмали, а лишь активно удаляют поверхностный налет. Если на зубе есть микроповреждения или истончена ткань, то при регулярном использовании таких паст возможно развитие гиперестезии.

Лысенков обратил внимание на важность выбора средств с подходящим уровнем абразивности (RDA). Высокий индекс абразивности может вызывать дискомфорт и повышенную чувствительность зубов.

Врач рекомендует применять отбеливающие пасты курсами и чередовать их с другими средствами, например, для укрепления эмали или поддержания здоровья десен. Это следует делать после консультации со стоматологом.

Кроме того, специалист подчеркнул, что для сохранения здоровья зубов и их естественного оттенка необходимы регулярные визиты к стоматологу и профессиональная гигиена полости рта дважды в год.