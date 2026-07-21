Стоматолог Лысенков предупредил, что постоянное употребление сладких напитков может привести к повреждению эмали

По словам стоматолога-терапевта и пародонтолога Павла Лысенкова из «СМ-Стоматология», постоянное употребление сладких напитков, мороженого и фруктов может привести к повреждению эмали и развитию кариеса. Об этом сообщили «Известия» .

Лысенков отметил, что одной из самых распространенных ошибок является постоянное употребление сладких прохладительных напитков, таких как лимонады, холодный чай и соки. Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль, написало Ura.ru.

Врач подчеркнул, что вред зубам наносят не сами продукты, а частота и особенности их употребления. Если пить сладкие напитки небольшими порциями в течение всего дня, зубы практически постоянно будут находиться под воздействием кислот.

Кроме того, Лысенков предупредил, что фрукты и ягоды, несмотря на свою пользу, содержат кислоты, которые временно снижают прочность эмали. Чистка зубов сразу после употребления таких продуктов может усилить повреждение эмали. Сочетание очень холодной и горячей пищи, например мороженого и кофе, также пагубно сказывается на эмали зубов.

Для снижения риска повреждения эмали стоматолог рекомендует соблюдать регулярную гигиену, делать перерывы между приемами пищи, избегать резких температурных перепадов и пить достаточное количество воды.