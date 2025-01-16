Стоматолог Лысенков: перепады температуры приводят к микротрещинам на зубах

В зимнее время зубы требуют особого внимания, так как холод оказывает негативное влияние на эмаль, делая ее более чувствительной. Об этом рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, ткани организма реагируют на перепады температуры, сжимаясь на холоде и расширяясь в тепле. По этой причине на поверхности эмали могут появиться микротрещины. Риск возникновения повреждений возрастает при употреблении горячих напитков на улице при минусовой температуре.

Помимо этого, Лысенков отметил, что не стоит много разговаривать на морозе. Такая привычка отрицательно влияет на зубную эмаль и приводит к пересыханию слизистой оболочки полости рта.