Стоматолог Лозовой предупредил, что отбеливание содой и перекисью опасно для зубов

Использование народных средств для отбеливания зубов, таких как сода, перекись водорода или активированный уголь, может вызвать появление микротрещин и увеличить чувствительность зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог и член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.

По его мнению, не стоит прибегать к таким методам. Сода, будучи абразивным веществом, не меняет цвет зубов, а только очищает налет, оставляя после себя микротрещины на эмали.

Перекись водорода, в свою очередь, может привести к химическим ожогам слизистой оболочки рта. Аналогичная проблема наблюдается и с использованием активированного угля, который также лишь удаляет налет, не улучшая цвет и повреждая эмаль.