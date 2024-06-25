Стоматолог Лосев рассказал, что желтый цвет языка может сообщать о болезнях ЖКТ

Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев в беседе с изданием Life рассказал, как по цвету языка определить проблемы в организме. Например, красный, по словам медика, может указывать на гипертонию, а желтый язык — на проблемы с ЖКТ.

Язык тесно связан с множеством внутренних органов и систем через разветвленные нервные и сосудистые сплетения, поэтому любые изменения его внешнего вида указывают на различные патологические процессы. Язык бледного цвета сообщает об анемии и дегидратации организма, ярко-красный язык часто говорит о кандидозе (молочнице) или нехватке витамина В12, а язык синеватого оттенка сигнализирует о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Язык должен иметь не только здоровый цвет, но и ровную форму с четко выраженными сосочками на поверхности, добавил Лосев.