Стоматолог Лавренова призвала чистить зубы после завтрака, а не до еды

Чистить зубы по утрам эффективнее после завтрака, а не до него. Об этом «Здоровью Mail» сообщила стоматолог-гигиенист, руководитель профессионального сообщества компании SPLAT Global Олеся Лавренова.

По ее словам, правило чистить зубы до еды устарело. Процедура после завтрака помогает удалить остатки пищи, которыми питаются бактерии, выделяющие разрушающие эмаль кислоты. Обычного полоскания рта водой для качественного очищения недостаточно.

Специалист отметила, что сразу браться за щетку не стоит только после кислых продуктов или соков. В этом случае лучше подождать 10–15 минут и ополоснуть рот водой, чтобы не травмировать уязвимую эмаль. Если еда была некислой, выжидать время не требуется.

Лавренова рекомендовала чистить зубы минимум дважды в день — после завтрака и перед сном, не надавливая на щетку слишком сильно во избежание травм десен.