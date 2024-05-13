Стоматолог Ланцева назвала артрит и стресс причинами хруста в челюсти | 360°

13 мая 2024, 16:55
Стоматолог Ланцева назвала артрит и стресс причинами хруста в челюсти
Стоматолог-ортопед Александра Ланцева посоветовала не игнорировать регулярный хруст в челюсти. Такое состояние способно обернуться хронической болью и нарушением функции жевания, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, к причинам данного проявления относятся воспаление суставов, например ревматоидный артрит, а также стресс и чрезмерное напряжение мышц. Последний вариант предполагает серьезную нагрузку на челюсть, пояснила эксперт.
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Она также добавила, что консервативные методы лечения включают применение теплых компрессов и физиотерапию. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
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