Стоматолог Ланцева назвала артрит и стресс причинами хруста в челюсти | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 16:55 Стоматолог Ланцева назвала артрит и стресс причинами хруста в челюсти

Читать 360 в

Стоматолог-ортопед Александра Ланцева посоветовала не игнорировать регулярный хруст в челюсти. Такое состояние способно обернуться хронической болью и нарушением функции жевания, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, к причинам данного проявления относятся воспаление суставов, например ревматоидный артрит, а также стресс и чрезмерное напряжение мышц. Последний вариант предполагает серьезную нагрузку на челюсть, пояснила эксперт.

Реклама

Она также добавила, что консервативные методы лечения включают применение теплых компрессов и физиотерапию. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.