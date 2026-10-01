Стоматолог Лабухин связал кариес и болезни желудка с проблемами с зубами

Заболевания зубов могут напрямую влиять на проблемы с желудком и кишечником, предупредил стоматолог, медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин в беседе с «Лентой.ру» .

Он рассказал, что неправильный прикус, кариес или воспаленные десны способны вызвать болезни желудочно-кишечного тракта. В то же время гастрит, рефлюкс или язва приводят к нарушениям в полости рта, так как избыточная кислота отравляет весь организм, включая зубы, добавило ИА НСН.

Эксперт подчеркнул, что кариес, пульпит и пародонтит представляют собой постоянный очаг инфекции, что неизбежно ведет к проблемам с ЖКТ. При этом механизм работает и в обратную сторону.