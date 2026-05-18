Стоматолог Лабухин предупредил, что невылеченный кариес может привести к серьезным заболеваниям

Длительное игнорирование кариеса может вызвать нарушения в работе внутренних органов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил стоматолог Максим Лабухин.

Доктор отметил, что некоторые бактерии способны формировать тромбоциты и повышать риск инсульта. Инфекция из ротовой полости, по его словам, может изнашивать сосуды и создавать серьезные проблемы с сердцем, добавил KP.RU.

Кроме того, стоматолог подчеркнул, что болезнетворные микробы из пораженных зубов могут попасть в кишечник и нарушить пищеварение, что может привести к гастриту и даже язве.