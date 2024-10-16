Стоматолог Квакина: утренняя чистка зубов перед едой предотвратит попадание бактерий в ЖКТ

Правильная чистка зубов поможет защитить их от размножения бактерий и появления болезней. Проводить процедуры необходимо два раза в день — утром и вечером, рассказала стоматолог Виктория Квакина в беседе с ТСН24 .

Она отметила, что по утрам чистить зубы нужно до приема пищи. Это предотвратит попадание бактерий в ЖКТ. За ночь они активно размножаются и выделяют продукты жизнедеятельности.

Кроме того, не стоит очищать зубы сразу же после еды. Лучше выдержать интервал в полчаса для того, чтобы эмаль успела восстановиться, добавила врач.