Стоматолог Квакина предупредила, что после отбеливания зубов стоит отказаться от кофе и красного вина
Чтобы после отбеливания сохранить результат на более долгий срок, нужно пересмотреть свой рацион. Об жтом «ТСН24» рассказала стоматолог Виктория Квакина.
Она объяснила, что после процедуры необходимо отказаться от пищи с красителями и напитков, провоцирующих появление налета. В частности, речь идет о кофе и красном вине.
«Рекомендуется процедуры делать от одного раза в полгода до одного раза в три года. В течение этого срока можно поддерживать осветление, но строго по рекомендациям врача, чтобы избежать повреждения эмали», — отметила врач.
Она добавила, что есть много способов отбеливания зубов, как в клинике, так и в домашних условиях. Но прежде чем выбрать один их них, нужно проконсультироваться со специалистом.