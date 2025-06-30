Стоматолог Кузьменкова рассказала, что проблемы с зубами могут привести к воспалению ЖКТ

Стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, что проблемы с желудком, кишечником или поджелудочной железой могут быть связаны с больными зубами или воспаленными деснами.

«Кариес, воспаленные десны, пародонтит — все это не просто локальные проблемы. В полости рта скапливаются бактерии, которые вместе с пищей попадают в желудочно-кишечный тракт. Эти микроорганизмы нарушают микрофлору кишечника, вызывают воспаления и становятся причиной таких заболеваний, как колит или дисбактериоз», — объяснила врач.

По словам доктора, на желудочно-кишечный тракт негативно влияет и отсутствие нескольких зубов, ведь из-за этого пища не пережевывается должным образом.

Еда попадает в желудок недостаточно измельченной, что затрудняет процесс переваривание. В результате пища буквально «застревает» в кишечнике. Это приводит к вздутию, запорам и даже воспалениям. При длительных проблемах страдает и поджелудочная железа, которой приходится вырабатывать больше ферментов для переработки пищи, подытожила Кузьменкова.