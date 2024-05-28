Стоматолог Кузьменкова рассказала, что неприятный запах изо рта может быть следствием приема лекарств
Неприятный запах изо рта может быть связан не только с плохой гигиеной зубов и употреблением определенной пищи, но и с приемом лекарств. Об этом Lenta.ru рассказала врач-стоматолог Лилия Кузьменкова.
Другой причиной медик назвала популярную кетодиету, во время которой активно сжигается жир.
«Когда тело находится в кетогенном состоянии, можно заметить так называемое кето-дыхание с запахом ацетона», — процитировал «Царьград»Кузьменкову.
Неприятный запах может появиться из-за недостаточной выработки слюны, а также при ношении брекетов и протезов, в которых застревает пища.
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