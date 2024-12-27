Стоматолог Кузьменкова: пломбы-плюшки могут привести к износу соседних зубов

Пломбой-плюшкой обычно называют пломбу, установленную без учета анатомической формы зуба. Врач-стоматолог Лилия Кузьменкова рассказала «Газете.Ru» об опасности установки такой пломбы.

По словам специалиста, такой материал может привести к повреждению самой пломбы, износу соседних зубов, трещинам и сколам эмали, а также вызвать нарушения прикуса.

«Пломба-плюшка выглядит как гладкий, выпуклый или плоский "комочек" материала, который не воспроизводит природные бугры, фиссуры и углубления, характерные для зубов», — пояснила врач.

Они помогают эффективно пережевывать пищу, способствуют равномерному распределению нагрузки на зубы во время жевания, отметила Кузьменкова.