Стоматолог Кузьменкова объяснила, что неправильный прикус может вызвать ранние морщины

Неправильный прикус может способствовать появлению преждевременных морщин. Об этом рассказала «Газете.Ru» стоматолог и основатель центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.

Как отметила врач, неправильный прикус способствует развитию асимметрии лица и ухудшению внешнего вида. Нарушается распределение нагрузки на челюсть, появляются морщины и головные боли. Неправильный уход усугубляет ситуацию: эмаль теряет блеск, окрашивается пищевыми красителями, образуются трещины и камни.

Кроме того, удаление даже одного зуба ускоряет деформацию полости рта, нарушая симметрию лица. Поэтому стоматолог настоятельно рекомендует регулярную профилактику и своевременное протезирование современными имплантами, внешне неотличимыми от натуральных зубов.

Соблюдение простых правил позволит надолго сохранить привлекательную улыбку и хорошее самочувствие, подчеркнула Кузьменкова.