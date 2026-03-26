Стоматолог Кудзиева назвала утреннюю боль в челюсти тревожным сигналом

Незначительные ощущения в полости рта могут быть сигналом серьезных проблем. Главный врач, стоматолог-терапевт и пародонтолог ГК «Атрибьют» Тамара Кудзиева рассказала «Известиям» , на какие незаметные изменения во рту стоит обратить внимание.

Специалист отметила, что пациенты часто приходят с жалобами на слабую реакцию зубов на холодное или горячее. Они удивляются, когда узнают, что за этим может скрываться начинающийся кариес. Симптомы развиваются постепенно и не вызывают острой боли, что делает их коварными.

Среди других тревожных признаков Тамара Кудзиева назвала щелчки или хруст в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта, утреннюю боль в челюсти, а также храп. Последний может указывать на проблемы с дыхательными путями и состоянием тканей полости рта.

Врач подчеркнула, что щелчки и хруст в суставе не стоит игнорировать.

«Это может быть признаком бруксизма или его дисфункции. Без лечения такие состояния способны прогрессировать», — пояснила эксперт.

Также Кудзиева обратила внимание на утреннюю боль в челюсти. Часто она связана с ночным сжатием зубов или скрежетом. Если вовремя не обратить на это внимание, могут развиться проблемы с суставом, мышечные боли, а зубы начнут преждевременно изнашиваться.

Стоматолог рекомендовала не откладывать визит к специалисту при появлении подобных симптомов. Лучше своевременно проверить состояние зубов и суставов, чем лечить уже запущенные заболевания.