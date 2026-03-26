Стоматолог Кудзиева назвала утреннюю боль в челюсти тревожным сигналом
Незначительные ощущения в полости рта могут быть сигналом серьезных проблем. Главный врач, стоматолог-терапевт и пародонтолог ГК «Атрибьют» Тамара Кудзиева рассказала «Известиям», на какие незаметные изменения во рту стоит обратить внимание.
Специалист отметила, что пациенты часто приходят с жалобами на слабую реакцию зубов на холодное или горячее. Они удивляются, когда узнают, что за этим может скрываться начинающийся кариес. Симптомы развиваются постепенно и не вызывают острой боли, что делает их коварными.
Среди других тревожных признаков Тамара Кудзиева назвала щелчки или хруст в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта, утреннюю боль в челюсти, а также храп. Последний может указывать на проблемы с дыхательными путями и состоянием тканей полости рта.
Врач подчеркнула, что щелчки и хруст в суставе не стоит игнорировать.
«Это может быть признаком бруксизма или его дисфункции. Без лечения такие состояния способны прогрессировать», — пояснила эксперт.
Также Кудзиева обратила внимание на утреннюю боль в челюсти. Часто она связана с ночным сжатием зубов или скрежетом. Если вовремя не обратить на это внимание, могут развиться проблемы с суставом, мышечные боли, а зубы начнут преждевременно изнашиваться.
Стоматолог рекомендовала не откладывать визит к специалисту при появлении подобных симптомов. Лучше своевременно проверить состояние зубов и суставов, чем лечить уже запущенные заболевания.