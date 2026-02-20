Стоматолог Кудаев рассказал, что здоровье полости рта является индикатором общих проблем с организмом

Специалисты выделяют несколько факторов, объясняющих взаимосвязь между здоровьем зубов и общим состоянием организма у людей преклонного возраста. Прежде всего, хроническое воспаление, вызванное разрушением зубов, негативно сказывается на всем организме, написал Ferra.ru .

Как рассказал изданию основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев, утрата зубов приводит к недостаточно эффективному пережевыванию пищи, что вызывает нехватку питательных веществ и ослабление организма. Также здоровье полости рта часто является индикатором общих проблем со здоровьем.

Важно помнить, что материалы новостного характера не могут заменить профессиональную консультацию врача. Перед принятием каких-либо решений необходимо обратиться к специалисту.