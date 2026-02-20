Стоматолог Кудаев рассказал, что здоровье полости рта является индикатором общих проблем с организмом
Специалисты выделяют несколько факторов, объясняющих взаимосвязь между здоровьем зубов и общим состоянием организма у людей преклонного возраста. Прежде всего, хроническое воспаление, вызванное разрушением зубов, негативно сказывается на всем организме, написал Ferra.ru.
Как рассказал изданию основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев, утрата зубов приводит к недостаточно эффективному пережевыванию пищи, что вызывает нехватку питательных веществ и ослабление организма. Также здоровье полости рта часто является индикатором общих проблем со здоровьем.
Важно помнить, что материалы новостного характера не могут заменить профессиональную консультацию врача. Перед принятием каких-либо решений необходимо обратиться к специалисту.