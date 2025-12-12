Стоматолог Кудаев предупредил об образовании микротрещин в зубах из-за горячих напитков
Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев рассказал в беседе с Ferra.ru о влиянии горячих напитков на полость рта.
По словам стоматолога, частое употребление чрезмерно горячих напитков негативно сказывается на состоянии зубной эмали.
«Зубная эмаль — самая твердая ткань в организме, но она не рассчитана на экстремальные температурные перепады, например, когда вы пьете напиток температурой выше 60 градусов», — пояснил эксперт.
Он отметил, что при таких условиях образуются микротрещины в зубах. Кроме того, горячие чай или кофе способствуют разрушению минералов, входящих в структуру эмали, увеличивая ее пористость и ускоряя проникновение окрашивающих веществ и кислот.