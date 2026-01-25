Стоматолог Кудаев предупредил, что вода с лимоном может привести к эрозии зубной эмали

Многие спортивные напитки содержат сахар и кислоты, которые могут негативно сказаться на здоровье зубов. Для непродолжительных тренировок вполне достаточно обычной воды. Если же вы выбираете изотоники, отдавайте предпочтение вариантам без сахара и используйте трубочку для минимизации контакта с зубами. Об этом рассказал основатель федеральной сети «Зубы за один день» Залим Кудаев в интервью сайту ferra.ru .

По словам эксперта, так называемая «лимонная вода», популярная среди сторонников детокса, по уровню кислотности может сравниться с газированными напитками и вызвать эрозию эмали. Сухофрукты и злаковые батончики также представляют опасность, поскольку прилипают к зубам и создают благоприятную среду для размножения бактерий. Стоматолог рекомендовал после употребления таких продуктов съесть кусочек сыра или прополоскать рот.

Растительное молоко, будь то миндальное или овсяное, часто обогащается различными добавками, но не содержит натурального кальция. Важно помнить об этом и включать в рацион другие источники кальция, такие как тофу или зеленые овощи.

Не стоит отказываться от здоровых привычек, однако важно помнить об их потенциальном влиянии на здоровье зубов. Прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, заключил Кудаев.