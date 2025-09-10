Стоматолог Кудаев обнаружил взаимосвязь кариеса и стресса

Стоматолог Залим Кудаев сообщил Lenta.ru , что заболевания зубов могут оказывать непосредственное влияние на психоэмоциональное состояние человека, повышая уровень стресса и тревожности.

По словам специалиста, у людей с кариесом уровень кортизола на 18% выше нормы. Среди студентов с проблемами полости рта маркеры стресса встречаются в 2,5 раза чаще. Каждый третий пациент с запущенным кариесом испытывает повышенную тревожность, написал aif.ru.

Залим Кудаев подчеркнул, что при пародонтите хроническое воспаление негативно сказывается на гормональном фоне. Кроме того, 70% людей с проблемными зубами стесняются улыбаться, что снижает выработку эндорфинов. После успешного лечения пациенты часто отмечают улучшение качества сна и эмоционального состояния.