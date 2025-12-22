Стоматолог Кудаев назвал постоянные колебания температуры основной причиной повреждения зубной эмали

Чтобы защитить зубы зимой, достаточно следовать простым правилам и не забывать о регулярных визитах к стоматологу. Это поможет сохранить здоровье зубов даже в самые сильные морозы, рассказал изданию Ferra.ru основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев.

Основной причиной повреждений зубной эмали являются постоянные колебания температуры окружающей среды: холодный зимний воздух вызывает быстрое охлаждение поверхности зуба, а попадание внутрь помещения — мгновенный нагрев. Эти резкие перепады ведут к образованию микроскопических трещин, куда легко проникают болезнетворные микроорганизмы, провоцируя развитие кариеса и воспалительных процессов.

Кроме механического воздействия холода, важную роль играют индивидуальные особенности строения зубов. Холод способен раздражать чувствительные нервные окончания, расположенные близко к поверхности зуба, что усиливает болевые ощущения при изношенной или поврежденной эмали.

Дополнительным фактором выступает низкая влажность воздуха зимой, приводящая к снижению выработки слюны. Поскольку слюна обеспечивает естественную защиту зубов, уменьшение ее количества увеличивает восприимчивость эмали к повреждениям и развитию бактерий, заключил медик.