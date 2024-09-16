Стоматолог Крылов: богатое кальцием молоко может спровоцировать кариес у детей
Стоматолог Константин Крылов назвал богатый кальцием продукт, который способен спровоцировать развитие кариеса у детей. Речь идет о молоке, сообщил News.ru.
По словам врача, такой эффект появляется при воздействии ферментов слюны на напиток. Вредные кислоты также содержатся в кисломолочке и фруктах, добавил эксперт.
Он отметил, что за счет сахара, фруктозы и лактозы в ротовой полости формируется патогенная микрофлора. Конфеты и шоколад можно давать ребенку не чаще двух-трех раз в неделю.
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