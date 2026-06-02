Стоматолог Крутиков предупредил, что удаление зуба может вызвать проблемы с челюстью

Врач-стоматолог Денис Крутиков предупредил, что отсутствие замены удаленного зуба может привести к серьезным проблемам. В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист рассказал, что основная нагрузка приходится на жевательные зубы.

«Многие пациенты об этом не знают, подумаешь, удалил зуб. Нагрузка, которая должна на него приходиться, будет перераспределяться на другие зубы», — отметил стоматолог.

Это приведет к их перегрузке и постепенному стачиванию, сколам. В результате может произойти смещение нижней челюсти относительно верхней, поворот или смещение назад и вперед. Из-за этого возрастает нагрузка на височно-нижнечелюстные суставы, жевательные и височные мышцы.