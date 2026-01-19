Стоматолог Копылов связал раннюю потерю зубов с неразвитой культурой профилактики в России

Согласно данным Shutterstock, россияне теряют свой первый зуб примерно в 20-летнем возрасте, тогда как европейцы и американцы сталкиваются с этим лишь около 40 лет. Ситуацию прокомментировал стоматолог Максим Копылов беседе с « Газетой.ru ».

По мнению эксперта, решающим фактором является низкая профилактическая грамотность населения. Среди причин он выделил пренебрежительное отношение к регулярным визитам к врачу и недостаточную осведомленность о правилах ухода за полостью рта.

Как заметил Копылов, многие взрослые убеждены, что владеют искусством чистки зубов, однако чаще всего продолжают придерживаться тех методов, которым их учили еще в детстве, отказываясь менять устоявшиеся привычки. Важно обращать внимание на новые подходы к вопросам гигиены ротовой полости, подчеркнул медик.