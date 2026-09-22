Стоматолог Коломакин рассказал о правилах использования электрических зубных щеток

Стоматолог-хирург, имплантолог и ортопед Захар Коломакин в беседе с сайтом «Аргументы недели» заявил, что электрические зубные щетки удаляют налет эффективнее обычных, но неправильное использование может травмировать десны и привести к их рецессии.

Доктор подчеркнул, что при использовании электрощетки не нужно давить на зубы — ее следует плавно перемещать от зуба к зубу. По его словам, электрические щетки в среднем удаляют на 11–21% больше налета и при длительном использовании могут снижать риск гингивита — воспаления десен, отметил URA.RU.

При этом стоматолог предупредил, что чрезмерное давление и высокая мощность устройства могут травмировать десны, вызвать их рецессию и усилить стираемость эмали. Если у человека повышенная чувствительность или клиновидные дефекты, врач рекомендует подобрать более щадящий режим и мягкую насадку.