Стоматолог Колесов: регулярный стресс может привести к разрушению зубов

Хронический стресс может привести к разрушению зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-ортопед Павел Колесов.

Как отметил доктор, негативное влияние стресса объясняется выработкой гормонов кортизола и адреналина. Они влияют на зубы так, что увеличивается нагрузка на жевательные мышцы, из-за чего появляются микротрещины и сколы эмали.

Кроме того, адреналин провоцирует спазм сосудов, ухудшая питание тканей рта. Снижается выделение слюны и десневой жидкости, а это приводит к тому, что кислоты начинают сильнее действовать на эмаль, делая ее более пористой.

Из-за недостатка слюны не происходит нейтрализации патогенов, и восполнить микроэлементы эмали становится сложнее. Еще из-за ухудшения питания тканей происходит их истончение, деградация и изменение структуры, снижается барьерная функция слизистой. Все это может привести к оголению корней зубов и болезненным высыпаниям во рту, предупредил Колесов.