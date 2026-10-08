Стоматолог Киржнер сообщила, что природный цвет зубов зависит от оттенка дентина, который заложен генетически

Природный цвет зубов зависит от оттенка дентина, который заложен генетически, поэтому сделать его белоснежным нельзя. Об этом «Крымской газете» сообщила врач-стоматолог Крымского республиканского стоматологического центра Елена Киржнер.

Природный оттенок зубов зависит от дентина, который просвечивает сквозь эмаль: у детей он заметнее из-за тонкого слоя тканей, у взрослых варьируется от белого до коричневого. Изменить цвет невозможно, его можно только осветлить. Домашние пасты с абразивами лишь снимают налет и при частом использовании травмируют эмаль, а плотные отложения требуют профессиональной чистки. Полоски с низкой концентрацией перекиси могут вызвать химический ожог десен при неправильном применении.

В кабинете стоматолог наносит гель с высокой концентрацией перекиси и активирует его светом или лазером, предварительно защитив десны. Пигменты разрушаются, и зубы светлеют на несколько тонов уже за один визит. Это наиболее эффективный и безопасный профессиональный метод.