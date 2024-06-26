Стоматолог Каркусова: резкая смена положения зубов во время ношения элайнеров может привести к появлению щели

Стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова в беседе с «ФедералПресс» назвала главный минус элайнеров. По словам медика, резкая смена положения зубов может привести к появлению щели, что является необратимым состоянием.

Такое случается, если человек носит элайнеры меньше положенных двадцати часов в сутки. Его зубы не успеют принять правильное положение для следующей пары, пояснила врач.

При этом Каркусова заметила, что производители элайнеров высчитывают перемещение зубов с помощью ИИ эмпирическим путем, то есть основываясь на опыте и учитывая физиологию человека. Если в какой-то момент что-то идет не так, врачи могут прервать процесс ношения элайнеров.