Стоматолог Кардакова рассказала, что кровоточивость десен всегда сигнализирует о воспалении

Некоторые состояния полости рта могут быть не только следствием недостаточной гигиены, но и признаками серьезных заболеваний. Врач-пародонтолог и стоматолог Анастасия Кардакова из компании REVIXAN рассказала «Известиям» о симптомах, на которые стоит обратить внимание.

По словам специалиста, легкий налет на языке по утрам — это норма. Однако плотный, творожистый налет, сопровождающийся жжением и неприятным запахом, может указывать на грибковую инфекцию (оральный кандидоз).

«При попытке снять налет он частично уходит, а под ним — воспаленная поверхность. Важно не чистить язык до крови, а показаться врачу», — отметила врач.

Язвочки обычно появляются после травм и заживают за 7–10 дней. Если же язва не проходит более двух недель, становится плотной, безболезненной или неровной по краям, это может быть поводом для беспокойства. Особенно это касается курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем, у которых такие изменения могут быть предраковыми.

Кровоточивость десен всегда сигнализирует о воспалении. В таком случае необходимо улучшить уход и обратиться к стоматологу. Врач поможет подобрать подходящую гигиену и при необходимости назначит фотодинамическую терапию для снижения бактериальной нагрузки и воспаления, подчеркнула Кардакова.